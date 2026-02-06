奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」は2日目を終えた。連日、力強い走りでアピールしている谷内健太（25＝京都）。二次予選10Rでは突っ張り先行で別線の自力を封じた。ゴール前で若干、末を欠き3着も、ラインを勝ち上がりに導いた。レース後には反省点を挙げる中、「体の使い方やセッティングもいじって、それが良かった。近畿の先頭でしっかり戦っていける選手になりたい」と力を込める。番手を回った三谷竜も「ほとんど何も