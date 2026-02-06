団体アイスダンスの演技を終えた吉田唄菜（左端）、森田真沙也組を前に、感極まる鍵山優真（中央）＝ミラノ（共同）フィギュアスケート団体が6日に始まり、日本の先陣を切ったアイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組の熱演に、リンクサイドに用意された応援席の鍵山優真（7日・男子SP）は感極まった。選手やコーチが日の丸やうちわを振って後押しし、団体ならではの盛り上がりを見せた。収容1万人弱の会場は平日の午前中とあっ