モスクでの爆発現場近くで悲しむ男性ら＝6日、パキスタン・イスラマバード（AP＝共同）【イスラマバード共同】パキスタン首都イスラマバードのイスラム教シーア派のモスク（礼拝所）で6日、爆発が起き、少なくとも31人が死亡、169人が負傷した。地元メディアが伝えた。警察は自爆テロとの見方を示した。犯行声明は出ていない。爆発はモスクの入り口付近で発生。金曜日の礼拝中で多くの信者が訪れていた。パキスタンでは、イ