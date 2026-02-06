[2.6 J1百年構想EAST第1節 横浜FM 2-3 町田 日産ス]明治安田J1百年構想リーグ(特別大会)は6日に開幕節1日目を行った。横浜F・マリノスとFC町田ゼルビアの対戦は、町田が3-2で勝利。FWエリキが前半に2ゴールを決めると、前半アディショナルタイムにはMF相馬勇紀がFKを直接沈めた。横浜FMに1点差まで詰め寄られるもリードを守り切り、開幕戦で白星スタートに成功した。秋春シーズン移行前に半年間のみで行われるJ1百年構想リーグ