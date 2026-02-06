[2.6 J1百年構想リーグWEST第1節 京都1-1(PK1-4)神戸 サンガS]シーズン移行に伴う特例シーズンのJ1百年構想リーグが開幕し、昨季J1で3位だった京都サンガF.C.と、前広島監督のミヒャエル・スキッベ監督を新監督に迎えたヴィッセル神戸が開幕戦で激突した。J1百年構想リーグは東西10チームずつに分けてリーグ戦を実施。昇降格はなく、個人の通算成績にも加算されない半年間の特例試合となるが、1位チームにはAFCチャンピオンズ