この記事をまとめると ■トヨタ自動車が2026年4月1日付のトップ交代を発表した ■新社長は近 健太氏であり現社長の佐藤恒治氏は副会長＋新設のCIOへ ■狙いは「社内（トヨタ）と社外（産業全体）」の役割分担で意思決定を早くすることだ 明確な狙いのある社長交代の発表が行われた トヨタ自動車は2026年2月6日、4月1日付で社長の交代を発表した。現社長の佐藤恒治氏（写真：左）は社長職を離れ、副会長に就任。あわせて新設され