埼玉栄中・高が６日、埼玉県さいたま市のホテルで各部活動の「令和７年度全国大会優勝祝賀会」を開催し、チアリーディング部など中学と高校を合わせた計２７部を表彰した。さいたま市長の清水勇人市長や同校ＯＢの大相撲・湊川親方（元大関貴景勝）、振分親方（元関脇妙義龍）、大山親方（元小結北勝富士）、大関琴桜（佐渡ケ嶽）ら約６００人が参加した。勅使河原校長は「いずれ将来は世界の真ん中で咲き誇り、国家社会に役立