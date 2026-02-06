昨季セーブ王に輝いたソフトバンクの杉山一樹投手（２８）が宮崎春季キャンプ（生目の杜運動公園）第２クール初日となった６日、初のブルペン投球を行った。実戦予定から逆算した調整で「強い球を投げたかった」と、ストレートのみ５０球。この春は昨年同様「低めの真っすぐの強さ」を追い求め、投球の幅を広げる「高速ツーシームの習得」に新たに励んでいる。また「ロスの少ない投球」にも挑戦。左足の着地からリリースまで