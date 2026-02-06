さらさが、『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』主題歌である「YOU」のMVを公開した。MVでは、ドラマの主演を務めた藤原大祐と永瀬莉子が登場し、ドラマでは見れなかった『冬月小春』と『空野かける』の新たな世界感を楽しめるという。コラボレーションMVの監督は、ドラマと同様こささりょうまが担当した。https://youtu.be/G8xid0bKvto◆◆◆◾️永瀬莉子 コメント私がドラマ内で演じ