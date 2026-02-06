Netflixでライブ配信を行う「2026 ワールドベースボールクラシック」。SPコンテンツ第2弾として、過去大会において多大な功績を残してきた世界各国の監督・代表者が、日本との対戦に向けた意気込みや胸の内を語る「＃2 世界の監督に聞く、SAMURAI包囲網」が、Netflix Japan YouTubeにて本日2月6日21時に配信された。【動画】日本2連覇の期待が高まるなか、各国では「SAMURAI 包囲網」が発生中？Netflix Japan YouTube SPコンテ