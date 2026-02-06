CENTが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春2026』CMソング「スタンド・バイ・ユース」を2月11日に配信リリースすることを発表した。さらに、U-NEXTにて現在開催中の全国ツアーファイナル公演となる＜BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡＞を生配信することも発表された。新曲「スタンド・バイ・ユース」は、セントチヒロ・チッチが作詞、ヒダカトオルが作曲した、”青春超最強”を掲げたポップロックだ