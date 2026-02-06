阪神・藤川球児監督が６日、キャンプ地の沖縄からサンテレビの「熱血！タイガース党」に出演した。ドラフト１位・立石正広内野手（創価大）を近日中に主力中心の宜野座組に合流させる意向を示した。２０２５年のドラフト会議で３球団が１位指名した黄金ルーキーは、右脚肉離れのため、平田２軍監督が指揮する具志川組で別メニュー調整中。「途中で合流させて、連係プレーなどを座学として学んでもらおうかな。（ドラフト２位の