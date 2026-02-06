アンと私が、2026年秋にビクターエンタテインメントからメジャーデビューすることを発表した。本発表は、東京・キネマ倶楽部にて全国ツアーのファイナル公演にてアナウンスされた。ライブでは、二口（フタグチ）（Vo, G）の別名「にろ」の日として本日リリースとなった、実質インディーズラスト作品となるEP『NARCISM』の楽曲を中心に、多種多様なロックサウンドを展開したという。そしてアンコールでは二口自身がメジャーデビュー