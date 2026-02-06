山東省徳州市の楽陵影視城（撮影基地）で、ショートドラマの撮影に臨む俳優やスタッフ。（２０２５年１２月１８日撮影、徳州＝新華社配信／馬紅坤）【新華社北京2月6日】中国国家広播電視総局の王小亮（おう・しょうりょう）ネット視聴番組管理司（局）司長は6日、国務院の定例政策説明会で、2025年に配信されたショートドラマは3万3千本に上り、国内の利用者数は約7億人に達したと明らかにした。市場規模は前年比で倍増し、1千