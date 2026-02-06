長崎―広島前半、先制ゴールを決め、ガッツポーズで喜ぶ広島・中野（中央）＝ピースタ明治安田J1百年構想リーグ第1節（6日・ピーススタジアムbySoftBankほか＝3試合）特別大会が開幕し、西は広島が3―1でJ1復帰の長崎に快勝して白星発進した。神戸は京都と対戦し、1―1からのPK戦を4―1で制した。東は町田が相馬の得点などで横浜Mに3―2で競り勝った。広島、町田は勝ち点3、神戸は同2、京都は同1。東西10クラブずつによる2回