ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体が６日に行われ、アイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が日本チームのトップバッターを務めた。（デジタル編集部）二人はリズムダンスの演技を終始笑顔で披露。試合後のインタビューでも「この会場を最初から最後まで楽しめた」と話した。この演技にＸでは「うたまさキラキラしていた…泣きそう」などと魅了された声が多くあがった。演技終了後