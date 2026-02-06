サンフレッチェ広島は２月６日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第１節でV・ファーレン長崎と敵地で対戦。３−１で勝利し、好スタートを切った。序盤は長崎の速攻を受け、守勢に回った。しかし、組織的な守備で守り切り、逆に徐々に攻勢に出ると、35分に中野就斗のゴールで先制する。後半に入ってさらにペースを掴むと、50分に新加入の鈴木章斗が一瞬の隙を突いて右足でゴールに流し込み追加点。さらにその４