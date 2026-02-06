お笑いタレントのやす子さんは2月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。期日前投票に行ったことを報告し、「20連勤くらいしてる」と明かしました。【写真】「投票済証」を持ったやす子「国について考える力が強そう」やす子さんは「期日前投票行ってきました〜!!20連勤くらいしてるやす子でも行けるよ〜すぐ終わるから皆さんもぜひ〜はい〜」とつづり、自撮りショットを投稿。「投票済証」を持っています。「SEND HELP」と書かれた帽