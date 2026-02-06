明治安田J1百年構想リーグが6日開幕し、Ｖ･ファーレン長崎はホームで、サンフレッチェ広島と対戦。1-3で敗れました。 試合は広島に3点を許し、追う展開となりますが後半36分、マテウスがゴールを決め1点を返します。 その後もチャンスをつくりますが得点を奪うことはできず、1-3で試合終了。 開幕戦を勝利で飾ることはできませんでした。 次節は13日、アウェーでヴィッセル神戸と対戦します。