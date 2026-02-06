大阪府警門真署で保管されていた盗難車から、偽造のナンバープレートなどが盗まれた事件で、４０代の男女が再逮捕されました。大阪府警が２月６日、建造物侵入と窃盗の疑いで再逮捕したのは、住居不定・無職の荒木力容疑者（４１）と、寝屋川市のアルバイト・辻智草容疑者（４０）です。府警によると、荒木容疑者と辻容疑者は去年１１月１２日早朝、門真署の駐車場に侵入し、保管されていた盗難車から、偽造ナンバープレート