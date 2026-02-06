【7日（土）の天気】日本海側を中心に、関東など太平洋側でも雪の降るところがあるでしょう。各地で気温が大幅に下がり、真冬の寒さが戻りそうです。●西日本、沖縄太平洋側は晴れ間もありますが、朝にかけてと夜を中心に雨や雪の降るところがあるでしょう。山陰は雪が強まるおそれがあります。6日（金）より気温が下がり、最高気温は大阪で9℃、福岡10℃の予想です。冷たい北風も強まるでしょう。●東日本北陸では雪が降り、関東