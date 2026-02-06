1月9日から放送スタートしたテレ東ドラマ『俺たちバッドバーバーズ』で主演を務めている俳優・中島歩。話題になったNHK朝ドラ『あんぱん』でヒロイン・のぶの最初の夫役を好演するなど、活躍の幅を広げている中島にドラマの見所や今後の展望を聞いた。【写真】立ち姿も凛々しい…連ドラ初主演中の中島歩「民放のドラマの主演は初めて。やっぱり俳優をやっている以上は、テレビドラマに限らず、主演はずっとやりたいともちろん思