【ニューデリー＝青木佐知子】パキスタンの首都イスラマバードのモスクで６日、爆発があり、地元当局によると、少なくとも３１人が死亡し、約１７０人がけがを負った。自爆テロとみられるという。モスクでは金曜の礼拝が行われており、多くの信者が集まっていた。イスラマバードでは昨年１１月にも、裁判所前での自爆テロで１２人が死亡しており、首都でのテロ事件が相次いでいる。