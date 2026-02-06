欧州車大手ステランティスのアントニオ・フィローサ最高経営責任者（CEO）＝2025年11月、イタリア・トリノ（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州自動車大手ステランティスは6日、2025年7〜12月期に222億ユーロ（約4兆円）の費用を計上すると発表した。米国などで電気自動車（EV）の普及が想定よりも鈍っており、EV事業で価値を引き下げる減損処理などを実施する。25年通期の純損益は赤字となる見込みで、詳細を今月26日