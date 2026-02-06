日中韓の囲碁棋士５人ずつによる国別の勝ち抜き団体戦「第２７回農心辛ラーメン杯」の最終戦が６日、中国・深セン市で行われ、日本の一力遼棋聖（２８）が韓国の申眞諝（シンジンソ）九段（２５）に敗れ、日本は準優勝となった。２００６年以来２０年ぶりの優勝には、届かなかった。日本代表は一力棋聖、井山裕太碁聖（３６）ら５人。４番手の井山碁聖が３連勝と活躍した。終局後、一力棋聖は「（最終局は）いい感じで