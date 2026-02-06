近畿大学は、高級魚「ノドグロ」の世界初となる完全養殖に成功したと発表した。光に極めて弱いことなど飼育の難しさから、研究開始の2015年以降は試行錯誤が続いていた。一方、天然物の価格は高騰しており、飲食店からは「安価になる日への期待」が高まっている。“近大ノドグロ”は近日中に東京・大阪の店で提供開始し、家庭に並ぶのは最短7年後になるという。“世界初”ノドグロの完全養殖に成功炭火であぶられているのは高級魚