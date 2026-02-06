2021年のプロキオンステークス（G3）などを制したメイショウカズサ（牡9・栗東・安達昭夫厩舎）が、2月5日付で競走馬登録を抹消した。今後は地方競馬の高知競馬へ移籍する予定となっている。メイショウカズサは2017年4月29日生まれ。父カジノドライヴ、母プレシャスエルフという血統で、馬主は松本好輶氏。JRA通算成績は36戦6勝で、獲得賞金は1億643万9000円（付加賞含む）。【プロキオンS】松山「馬の力を信じて乗りま