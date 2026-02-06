◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽開幕節横浜ＦＭ２―３町田（日産スタジアム）町田はアウェーで横浜ＦＭに３―２で勝利した。２０２３年の黒田剛監督就任以降、町田は開幕戦での白星はまだなかった。「そろそろ勝ちたい」と意気込んでいた試合で、先に主導権を握った。前半８分。高い位置でのボール奪取からＭＦネタラビのパスをＦＷエリキが受けると、前を向いてからドリブルで仕掛け、ワンフェイントから左足で強烈なシュ