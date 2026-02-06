◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ・女子ノーマルヒル公式練習（大会1日目/現地6日）前日に続き、2度目の公式練習を行ったスキージャンプ女子日本代表。郄梨沙羅選手、丸山希選手、勢藤優花選手、伊藤有希選手の4人が3回を飛び、迫る本番へ準備を進めました。郄梨選手は3回目で96.5mを飛び全体3位。丸山選手は2回目でこの日の日本勢最長となる99mを記録しました（HS107ｍ、K点98ｍ）。【1回目