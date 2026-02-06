JR東日本によりますと、埼京線の新宿駅〜渋谷駅間での人身事故の影響で、午後7時すぎから山手線の内回り・外回り全線と埼京線の上下線、湘南新宿ラインなどが運転を見合わせていましたが、午後8時53分に全線で運転を再開しました。