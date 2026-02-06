洗練されたシルバーと、情熱的なローズピンクが交錯するYSL BEAUTYの限定「LOVE」コレクションが登場します。自分を愛する強さから生まれるクールな自信と、やがて広がる温かな情熱。その両極を大胆に表現したメイクアップアイテムが、愛の煌めきを纏わせてくれます。2026年2月6日(金)全国限定発売となる、特別なコレクションに注目です。 愛を映すスパークリングデザイアーズ YSLが贈る「スパ&