【ソウル共同】複数の韓国メディアは6日、トランプ米政権が北朝鮮への人道支援に対する制裁除外を認めたと報じた。国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会に申請されていた17件の人道支援事業が、米国の賛成で9カ月ぶりに承認されたという。韓国メディアは、トランプ政権による北朝鮮への融和メッセージの可能性があるとした。韓国の李在明政権も北朝鮮との対話を進めたい立場。韓国の外務省当局者は6日「北朝鮮への人道支援は