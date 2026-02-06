俺はダイスケ。ツバキが妊娠したため乗り気でない結婚をして、しかも1人目が生まれたらすぐに2人目……。金はかかる一方だし、先のことなんて考えたくない。現実から逃げたくてたまらなかった俺は、ある日弟から「男と歩いているツバキを見た」と聞かされた。こんな結婚、もうやめだ。ツバキも子どもたちももういらない。俺は妻の不倫を理由に離婚に持ち込めると思った。しかしツバキは自分の不倫を決して認めようとはしなかったの