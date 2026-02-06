中国の春節（旧正月）を祝う冬の風物詩「長崎ランタンフェスティバル」が6日夜、長崎市の中心部で始まった。1万5千個の中国風のちょうちん「ランタン」が、長崎新地中華街や観光名所の眼鏡橋周辺を極彩色に彩る。23日までの期間中、県内外から110万人の人出が見込まれる。午後6時、中華街に隣接するメイン会場の湊公園では、天に駆け上がる竜と馬をかたどったメインオブジェ（高さ11メートル）や、無数の赤いランタンに一斉に