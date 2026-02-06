静岡県沼津市の男性会社員（50代）がSNS型投資詐欺で暗号資産約1100万円を騙し取られる被害がありました。男性は投資系インフルエンサーを騙るアカウントから投資グループに誘導されたということです。 2025年12月下旬、沼津市の男性会社員がSNS上の実在する投資アカウントを見ていたところ、投資系インフルエンサーを騙る人物とつながり、SNSの投資グループに誘導されたということです。 そのグル}