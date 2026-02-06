2月6日、ラーメンの年間支出額ランキングが発表されました。4年ぶりの首位奪還を目指した新潟市ですが、今回もライバルの山形市に敗れ2位。関係者は今年の支出額増加へ気持ちを新たにしていました。 6日朝、新潟市役所ふるまち庁舎の会議室に集まった人たちが心待ちにしていたのは…【新潟拉麺協同組合石黒純一 代表理事】「毎年手応えはある。誰にもどこにも負けていない自信だけはある（Q.期待する結果は？）1位」去年