◇明治安田J1百年構想リーグ第1節神戸1―1（PK4―1）京都（2026年2月6日サンガスタジアム）京都と神戸の関西決戦は特別大会「百年構想リーグ」初のPK戦決着となった。2本を止めたGK前川黛也の活躍もあり、神戸に軍配が挙がった。先手を取ったのは今季からスキッベ監督が就任した神戸だった。前半37分、FW大迫勇也の絶妙なスルーパスからFW武藤嘉紀が右足で流し込んで先制点を奪った。大迫やFW佐々木大樹のキープ力を生か