【モデルプレス＝2026/02/06】女優の浜辺美波が6日、都内で開催された映画『ほどなく、お別れです』初日舞台挨拶に出席。Snow Manの目黒蓮からメッセージが届いた。【写真】浜辺美波＆目黒蓮、互いに刺激を受けた共演シーン◆浜辺美波＆目黒蓮W主演「ほどなく、お別れです」本作は、『小学館文庫小説賞』の大賞受賞作で、現在累計70万部を突破している長月天音氏の『ほどなく、お別れです』シリーズ（小学館文庫刊）の実写化。就職