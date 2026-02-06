【モデルプレス＝2026/02/06】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のS.COUPS（エスクプス）とMINGYU（ミンギュ）が2026年2月5日〜6日、幕張メッセホール1〜3にて『CXM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in JAPAN』を開催。ここでは5日公演の模様をお届けする。【写真】SEVENTEENメンバー、肉体美際立つステージショット◆S.COUPS＆MINGYUスペシャルユニット、初のライブツアー開催S.COUPSとMINGYUによるスペシャルユニット「CxM（