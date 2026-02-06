【大雪に関する気象情報】発表 ８日（日）の九州北部地方には、上空約１５００メートルに「氷点下１２度以下」の強い寒気が、九州南部の上空には「氷点下９度以下」のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。 九州地方の８日（日）は、山地、平地ともに大雪となるおそれがあります。 、、各県５か所ずつの を画像で掲載しています。 雪シミュレーション７日（土）～８日（日