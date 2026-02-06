■これまでのあらすじ家賃のお得さのみで夫が事故物件への引っ越しを決めてきた。妻は天井のシミや不気味な気配を怖がるが、医者の夫はストレスからくる錯覚だと聞く耳を持たない。しかも、1カ月ほど出張で家を空けると告げられて…。夫は長期で研修に行ってしまいました。まだ慣れていないこの不気味な部屋で、1カ月間、私と娘のふたりきり…。私は、耐えられるでしょうか…。この部屋に引っ越してから、何かがいる気配も続いてい