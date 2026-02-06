欧州株堅調、英独指数に続き、仏指数も上げに転じる 東京時間20:47現在 英ＦＴＳＥ100 10331.32（+22.10+0.21%） 独ＤＡＸ24622.12（+131.06+0.53%） 仏ＣＡＣ40 8245.60（+7.43+0.09%） スイスＳＭＩ 13431.44（-34.60-0.26%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:47現在 ダウ平均先物MAR 26月限49234.00（+236.00+0.48%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限