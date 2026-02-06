ドル円１５７円台回復、根強い円安も一段高の動きは限定的＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円売りが優勢。ドル円は東京午前に156円台半ばまで下落したあと、ロンドン時間には157.10台にわずかながら高値を伸ばしている。ただ、前日NY終値水準に戻す程度の値動きで、一段と上値を試す動きは限定的。ユーロ円はユーロドルの上昇も加わり、185円台前半に高値を伸ばしている。ポンド円も同様に213円台前半へと