モデルでタレント・平子理沙（５４）の近影が公開された。６日までにインスタグラムで「ｈｅｌｌｏ」とつづった平子。テニスコートを歩く姿をアップした。ボーダートップスにミニを合わせ、大胆に足出し。１４日に５５歳を迎えるとは思えないスタイルにフォロワーがは「おみ足長くて美脚！！」「足長いし、綺麗だなぁ」「脚細っ」「ドストライクすぎます」「足が１０代」と驚がくした。