映画監督の河荑直美氏が６日、都内で監督、脚本、編集を手掛けた映画「たしかにあった幻」の初日舞台あいさつに登壇した。失踪と心臓移植を題材に、生と死を問いかける物語。オーディションで選ばれた子役の中野翠咲、中村旺士郎が病気を患う難役を見事に演じた。河荑監督は自らメガホンを執った１９９７年の映画「萌の朱雀」で主演デビューした尾野真千子を引き合いに、「この２人、尾野真千子超えをしていると思