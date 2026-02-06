◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節長崎１―３広島（６日・ピーススタジアム）バルトシュ・ガウル新監督（３８）を迎えた広島は、開幕戦で８年ぶりにＪ１で戦う長崎に３―１と勝利し、好スタートを切った。湘南から新加入したＦＷ鈴木章斗（２２）が移籍後初ゴールを挙げるなど、新戦力も躍動し「ボールを持っているときもいないときも、攻撃的に、魅力的なサッカーをしたい」と語っていた新指揮官に初勝利を贈った。前半