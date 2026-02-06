スープ作家・有賀薫さんのスープレシピ本 『スープが作れたら、自炊は半分できたようなもの』は、暮らしを助ける家庭のスープレシピを書籍や雑誌など各種媒体で発表するスープ作家・有賀薫さんの著書です。 有賀さんは本書の中で、自炊を通して「自分の食事を自分でなんとかする力」と「食生活が整うことで得られる自信」が身につくと語ります。そして、自炊をこれから始める方におすすめのメニューとして、スープを提案してい