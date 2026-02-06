◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節京都―神戸（６日・サンガスタジアム）昨季Ｊ１でクラブ過去最高の３位に入った京都と、５位で３連覇を逃した神戸による金曜ナイターの開幕戦。京都は６年目のチョ貴裁（チョウ・キジェ）監督、神戸は昨季まで４シーズン広島を率いた新任のミヒャエル・スキッベ監督が率いて、熱戦が繰り広げられた。先制したのは、ＡＣＬＥ初優勝や秋開幕のＪ１で覇権奪回を見据える神戸だった。前半３