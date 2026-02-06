トヨタ自動車は、今年3月までの1年間の決算で売上高に当たる営業収益が初めて50兆円になるとの見通しを示しました。トヨタによりますと、去年4月から今年3月までの1年間の純利益について、これまでは2兆9300億円になるとの見通しを示していましたが、今回、3兆5700億円に上方修正しました。また、売上高にあたる営業収益は従来の49兆円から、過去最高の50兆円に引き上げました。アメリカのトランプ政権による関税政策では、利益が1