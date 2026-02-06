最強の武器を手にしたトッププロがどう戦うのか？ 駆け引きの妙と表情、そして勝利の鮮やかさに、見る者は魅了された。【映像】“半年で9億稼いだ”最強プロ、最強手札でも動じない“表情”各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第8回が1月31日に放送。昨年、海外大会